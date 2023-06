Übernahme Grafenbach: Fleischerei Birnbauer präsentiert ihren Nachfolger

Erich Birnbauer hat mit Florian Stickler von der Fleischerei Stickler in Willendorf einen Nachfolger für das Geschäft in Grafenbach gefunden. Foto: Waltraud Birnbauer

G ute Nachrichten für die Kundinnen und Kunden der Fleischerei Birnbauer in Grafenbach: Mit 1. Juli wird der Standort von der Fleischerei Stickler mit Hauptsitz in Willendorf übernommen. Die Birnbauer-Filiale in Neunkirchen bleibt allerdings leer.

Sie brodelt bereits seit Wochen: die Gerüchteküche rund um die beiden Standorte der Fleischerei Birnbauer in Neunkirchen und Grafenbach. Während man für die Filiale im Schwarzatal einen prominenten Nachfolger finden konnte, bleiben die Räumlichkeiten in Neunkirchen mit der Schließung ab Anfang Juli aber leer. Denn die Gespräche mit der Neunkirchner Fleischerei Seidl sind aufgrund von Personalmangel gescheitert. „Ohne Personal kann ich die Kunden nicht zufrieden stellen. Ich habe keine Lust, meinen guten Ruf zu ruinieren“, erklärt Wolfgang Seidl seine Entscheidung, die Birnbauer-Filiale nicht zu übernehmen. Freuen darf man sich hingegen in der Gemeinde Grafenbach. Hier wird der Birnbauer-Standort weitergeführt - und zwar von der Fleischerei Stickler aus Willendorf. Warum der Betrieb aus dem Schneebergland nicht auch das Geschäft in Neunkirchen weiterführt, wurzelt im selben Problem wie bei der Fleischerei Seidl: das Personal fehlt. Mittagsmenü im Tennisstüberl Obwohl das Ende einer 60-jährigen Ära immer näher rückt, ist die Nachfrage nach den Birnbauer-Mittagsmenüs ungebrochen, wie Chefin Waltraud Birnbauer verrät. „Neben dem Fleischverkauf verkaufen wir an rund 200 Kunden Mittagsmenüs“, erzählt sie. Damit diese künftig nicht ganz auf die Kochkünste von Erich Birnbauer verzichten müssen, wird dieser ab August jeden Dienst und Donnerstag von 10 bis 13 Uhr Menüs und Mehlspeisen in der Tennishalle Posch zubereiten.