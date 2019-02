Schon seit vielen Jahren arbeitet Stefan Elias im „Almreserlhaus“ bei Franz Michäler – nun startet er seine eigene Gastro-Karriere! Nachdem der bisherige „Chef“ des Stüberls bei der Schneeberghalle, Herbert Koppensteiner, in den Ruhestand tritt, suchte die Gemeinde einen Nachfolger für den Betrieb. Und wie Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ) gegenüber der NÖN bestätigt, einigte man sich auf den gelernten Kellner und Koch als neuen Pächter. „Ich bin sehr froh, dass das Stüberl weiterhin in guten Händen ist“, so Diertl über Elias, der auch Gemeinderatsmandatar der ÖVP in Puchberg ist.

Die Eröffnung von „Herbert‘s Stüberl“, welches künftig natürlich anders heißen wird (der Name wird noch nicht verraten) ist für Freitag, 5. April geplant. Das Stüberl ist ganzjährig geöffnet und bietet etwa auch den Badegästen im Sommer Kulinarik an. „Ich wünsche Stefan Elias schon jetzt alles Gute“, so Bürgermeister Diertl.