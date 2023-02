Trattenbach: Schlepplift am Feistritzsattel fährt wieder

60 bis 70 Zentimeter Naturschnee und Sonnenschein. Besser hätten die Bedingungen in der vergangenen Ferienwoche am Feistritzsattel gar nicht sein können. Der dortige Schlepplift stand für große und kleine Gäste im Dauerbetrieb. Dass dieser heuer wieder Skifahrer auf den Berg hinauftransportiert, ist dem neuen Betreiber Peter Steinbauer zu verdanken.

Er ist seit 36 Jahren im Geschäft und war vorher bei den Simas-Liften in St. Corona tätig. „Heuer haben wir leider keinen Betrieb zustande gebracht. Das heißt aber nicht, dass der dortige Lift Geschichte ist“, so Steinbauer über die Situation in St. Corona.

Mit dem Schlepplift am Feistritzsattel, direkt beim Gasthaus Dissauer, hat er nun ein neues Projekt entdeckt. Dieser wurde bisher vom Wirt selbst betrieben. Nachdem sich dieser im letzten Jahr allerdings schwer verletzt hatte und auch die Suche nach passendem Personal zum Problem geworden war, entschied man sich, einen Pächter zu suchen. „Und wir hätten keinen besseren Mann als Peter Steinbauer finden können“, freut sich Peter Dissauer.

Zufrieden mit der bisherigen Auslastung

Rund 150 bis 200 Personen sind es, die den Lift pro Tag nutzen. „Wir haben dieses Jahr sehr spät mit der Saison gestartet, sind aber grundsätzlich zufrieden. Gegen ein paar Besucher mehr hätten wir aber nichts einzuwenden“, so Steinbauer. Kommendes Jahr möchte man wieder ein Kinderskiland sowie einen Kinderlift installieren. „Wir stehen auch für Trainingskurse zu Verfügung. Da sind wir sehr flexibel“, rührt der neue Liftpächter die Werbetrommel.

Die Karten für einen Skiausflug kosten für einen Erwachsenen 19, für ein Kind 14 Euro. „Damit kann man dann solange fahren, wie man möchte“, so Steinbauer. Vor allem bei Familien sei das sehr beliebt.

