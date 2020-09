Betreubares Wohnen, eine Begegnungszone, das örtliche Schwimmbad oder der Bereich Verkehrssicherheit – das sind nur einige von etlichen Themen, über die der Gemeinderat am Samstag ausführlich debattierte. Allerdings nicht im gewohnten Rahmen einer Sitzung, sondern bei einer erstmalig durchgeführten, überparteilichen Klausur. „In den meisten Themenbereichen konnte im Rahmen der Klausur eine gewisse Vorarbeit geleistet werden. Aber es gab auch ganz konkrete Entscheidungen: So werden wir uns zum Beispiel dieser Tage die Alte Post bei einer Begehung anschauen, weil das gewünscht wurde“, so Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ), der die Klausur initiiert hatte.

Der Ortschef zieht eine positive Bilanz über das Treffen, dem insgesamt 17 der 19 Mandatare beiwohnten: „Der Tenor war sehr oft, dass wir inhaltlich meist eigentlich dasselbe möchten. Von den Teilnehmern war immer wieder zu hören, dass wir so etwas öfters machen sollten, weil wir wirklich auf Augenhöhe diskutieren konnten.“

ÖVP-Fraktionschef Martin Bramböck bezeichnet die Klausur als „gute Möglichkeit, in kleinen Gruppen Themen zu besprechen“. „Gratulation an alle Gemeinderäte, dass sie aus der Methode des ,Open Space‘ etwas Produktives gemacht haben und eine zwischenmenschlich gute Atmosphäre herrschte.“ Nun hoffe man, dass die Ideen weiterentwickelt werden und dem Gemeinderat zur Abstimmung präsentiert werden können. Lob gibts für den Ortschef: „Es war sehr fair, dass der Bürgermeister nur auf Anfrage zu den Gesprächen dazu kam.“

Geht es nach Steinwender, soll künftig einmal im Jahr eine solche Klausur stattfinden.