Schwarzau/Steinfeld: Franz Lagler verlässt die SPÖ

Die vergangenen zwei Jahre waren für die SPÖ Schwarzau am Steinfeld nicht gerade eine einfache Zeit. Zunächst verlor man den Bürgermeistersessel, bei der Neuwahl schließlich die absolute Mehrheit. Vergangene Woche verließ Franz Lagler – er war seit zwei Jahren Mitglied – nun aus persönlichen Gründen die Partei. Seinen Sitz im Gemeinderat gibt er aber nicht auf, der 46-Jährige bleibt als „Parteifreier“.

Es tue ihm persönlich leid und er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sagt Franz Lagler. Warum es zu diesem Entschluss kam, darauf will er nicht näher eingehen. Klar ist für den nun „neutralen“ Gemeinderat aber, dass er seine Arbeit im Ortsparlament weiterführen möchte – und zwar als „Regenbogen-Gemeinderat“, wie er selbst sagt. Franz Lagler lebt seit 2016 mit seinem Lebensgefährten Georg in Schwarzau: „Wir wurden hier so herzlich aufgenommen. Ich bin für meine Gemeinde da. Mir ist egal, wer für welche Farbe ist, welches Alter oder Geschlecht jemand hat. Ich habe diesen Mut, weil es bei den vielen Begegnungen in Schwarzau nie Anfeindungen gab!“

Wechsel in andere Partei ist nicht vorgesehen

Wenn er weiterhin von der Bevölkerung so unterstützt werde wie bisher, überlegt er, bei den nächsten Gemeinderatswahlen 2025 mit einer eigenen Liste anzutreten, so Lagler. Den Wechsel in eine andere Partei schließt er auf Nachfrage derzeit aus: „Wenn ich bei den nächsten Wahlen nur mit einer Partei antreten kann und diese mich als neutraler Kandidat unterstützt, dann trete ich an. Ich werde aber keiner Partei etwas zusagen“, stellt Lagler klar.

In den Reihen der SPÖ zeigt man sich überrascht, aber: „Wir akzeptieren seine Entscheidung natürlich“, so Ortsparteivorsitzender, Gemeinderat Gerhard König. Er betont, dass man „im Guten“ auseinandergegangen sei. „Wir werden weiterhin im Gemeinderat zusammenarbeiten“, so König.

Klaus Hofer, der die SPÖ in die letzte Gemeinderatswahl als Spitzenkandidat geführt hatte, wollte gegenüber der NÖN keinen Kommentar abgeben.

