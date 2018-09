15 Jahre lang war die NÖN Neunkirchen mit ihrem angestammten Büro in der Fabriksgasse 6 in der Bezirkshauptstadt zu finden, doch seit der Vorwoche ist alles neu: Die Redaktion ist in die ehemaligen Räumlichkeiten der Hypo-Bank am Holzplatz übersiedelt, die genaue Adresse lautet jetzt Herrengasse 15.

„Mit dem modernen, zentral gelegenen Büro können wir unsere Leser noch besser servicieren und weiterhin direkt vor Ort berichten“, freuen sich Chef vom Dienst, Redaktionsleiter Christian Feigl und sein Stellvertreter Philipp Grabner mit dem Team über die Neuerungen.