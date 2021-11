Vandalismus in Neunkirchen: Schaden wieder gut gemacht

Die Videoüberwachung der Feuerwehrzentrale wurde zwei jungen Vandalen in der Vorwoche zum Verhängnis: Sie hatten die Container am Übungsplatz in der Nacht beschmiert, wurden dabei aber von den Kameras aufgezeichnet.

Die Freiwillige Feuerwehr startete daraufhin einen Aufruf auf der Internet-Plattform „Facebook“, dass sich die Täter freiwillig melden sollen. „Das haben sie dann auch gemacht. Sie haben es ihren Eltern erzählt und die haben uns dann informiert“, so Feuerwehrkommandant Mario Lukas im Gespräch mit der NÖN. Reumütig tauchten sie dann auf und reinigten die Container von den Schmierereien: „Leider ist das Gelände nicht eingezäunt“, hofft Lukas auf eine diesbezügliche Unterstützung der Stadt.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular