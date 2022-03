Eine Welle der Hilfsbereitschaft im Bezirk Neunkirchen

Geschlafen und gegessen hat Olga Degen nicht viel in den letzten Tagen. Zu groß ist die Sorge der gebürtigen Ukrainerin, die seit Jahren in Neunkirchen lebt, um ihre Eltern und um den Bruder. Die Familienmitglieder befinden sich mitten im Kriegsgebiet ihres Heimatlandes. Und zu sehr steckt sie mitten in den Arbeiten für Hilfslieferungen in die Krisenregion.

DerMann Anzeige Traditionsbäckerei jetzt auch in Wimpassing

An eine Ausreise nach Österreich denke in der Ukraine aber kaum jemand: „Gestärkt von der riesigen Solidaritätswelle der restlichen Welt hat man jetzt nur noch ein Ziel: Das Land zu verteidigen und den Feind zu besiegen.“ Die ersten 72 Stunden seien zwar hart gewesen, doch mittlerweile ist der Schock der Bereitschaft zum Kampf und zum Widerstand gewichen. Mit ihrer Familie ist sie nahezu stündlich im Kontakt: „Entweder telefonieren wir oder schreiben uns über Whatsapp. Die Eltern sind in ständiger Alarmbereitschaft zur Flucht, der Bruder ist in Kiev und organisiert Spendenaktionen für die Kämpfer.“

Und auch Degen ist abseits ihrer alten Heimat nicht untätig geblieben. Die 52-Jährige hat in der Vorwoche eine große Spendenaktion für die Opfer des Krieges in ihrer Heimat ins Leben gerufen. Tatkräftig unterstützt wird sie dabei von Busunternehmer Patrick Nemec und dessen Lebensgefährtin Brigitte Wieseltahler.

,,Er ist der wahre Held“, blickt Olga Degen beim Lokalaugenschein der NÖN dem Unternehmer dankbar ins Gesicht. ,,Ich habe nur kurz vage angefragt und er hat sich sofort bereit erklärt, die Busgarage als Sammelplatz und die Busse für den Transport der Hilfsgüter zur Verfügung zu stellen“, ist die 52-jährige unendlich dankbar.

Ständig Telefonate mit der Familie

Was es heißt, in der Ukraine im Moment zu leben, weiß sie haargenau: ,,Meine Eltern und mein Bruder mit seiner Familie sind dort. Wir telefonieren stündlich, die Not ist sehr groß.“ Die Sorge um die Verwandtschaft, zumal der Bruder im Moment in Kiev ist und die Stadt unmittelbar vor einem Großangriff der Russen stehen dürfte, ist sehr groß. Auch die Militäranlagen in der Heimatstadt ihrer Eltern wurden bereits komplett dem Erdboden gleichgemacht.

Für Patrick Nemec ist die Hilfe in einer solchen Notlage „eine ,Selbstverständlichkeit“: In seiner Garage in der Peischingerstraße 56 sammelt er während der Geschäftszeiten Hilfsgüter, die vorbeigebracht werden und fährt diese anschließend mit dem Bus zu Sammelstellen in Traiskirchen oder Wien.

Den Sprit dafür wiederum stellt der Neunkirchner Immobilienhändler Armin Hohenschläger zur Verfügung. Seit Bekanntwerden der Aktion ist eine wahre Spendenwelle hereingebrochen. Am Montag waren zig Helfer damit beschäftigt, die Waren für die Lieferungen in Kartons zu verpacken. „Ich beschrifte sie dann gleich ukrainisch, damit bei der Verteilung gleich klar ist, um welche Inhalte es sich handelt“, erklärt Degen der NÖN.

Medizinische Güter werden benötigt

Aktuell werden vor allem medizinische Güter benötigt: „Verbandszeug, Medikamente, Schmerzmittel“, so Degen. Aber auch Artikel wie warme Kleidung, Schlafsäcke, trockene Nahrungsmittel (Zwieback, Dosen, Hipp… Haltbares), für die Damenhygiene, Decken und Polster werden gerne entgegengenommen. Geöffnet ist die Abgabestelle am Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 13 sowie von 14 bis 18 Uhr und am Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden