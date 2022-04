Mittelschule Scheiblingkirchen sammelte für Kriegsopfer

Werbung

Es ist eine jener Aktionen, die einmal mehr zeigen, wie groß die Solidarität in Österreich gegenüber jenen Personen ist, die vom derzeit herrschenden Krieg in der Ukraine betroffen sind. Die erschreckenden Nachrichten haben auch die Mittelschule Scheiblingkirchen erreicht, wo man sich schnell klar war, dass man helfen möchte.

„Die Situation in der Ukraine macht uns fassungslos, aber nicht tatenlos. Die Zivilbevölkerung, die Kinder und Frauen, die Alten und Kranken leiden am meisten unter einer solchen Katastrophe und genau diese Menschen wollen wir unterstützen – schnell, unbürokratisch und mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen“, betont Direktor Bernhard Brunner. So organisierten die beiden Scheiblingkirchner Pädagoginnen Monika Knöbel und Helga Bauer eine Spendenaktion. Mit Flyern und über digitale Medien wurde die Öffentlichkeit informiert – und die Resonanz war groß!

Neben Geldspenden in der Höhe von 2.355 Euro wurden auch zahlreiche Hilfspakete in Form von Lebensmitteln und Hygieneartikeln, warmen Decken und Winterbekleidung gebracht. Beim Sortieren und Sammeln der Spenden zeigten auch die Kinder einen enormen Einsatz.

Entgegengenommen wurden die vielen Spenden von der Ukrainerin Iryna Biegler. Sie wohnt in Neunkirchen und hat Verwandte in der Ukraine. „Wir organisieren den Transport zur Grenze. Dort werden die Sachen übernommen und verteilt. Ein Teil des Geldes kommt einer Klinik im Landesinneren zugute. Wir sind sehr glücklich und dankbar über die Hilfsbereitschaft der Leute in Österreich“, sagt sie.

