Neunkirchen: Große Spendenaktion für Kriegsopfer

,,Er ist der wahre Held", blickt Olga Degen beim Lokalaugenschein der NÖN dem Unternehmer dankbar ins Gesicht. ,,Ich habe nur kurz vage angefragt und er hat sich sofort bereit erklärt, die Busgarage als Sammelplatz und die Busse für den Transport der Hilfsgüter zur Verfügung stellen", ist die 52-jährige unendlich dankbar.

Was es heißt, in der Ukraine im Moment zu leben, weiß sie haargenau: ,,Meine Eltern und mein Bruder mit seiner Familie sind dort. Wir telefonieren stündlich und die Not ist sehr groß." An Schlaf oder Essen kaum zu denken. Zu groß ist die Sorge um die Verwandtschaft, zumal der Bruder im Moment in Kiev ist und die Stadt unmittelbar vor einem Großangriff der Russen stehen dürfte. Auch die Militäranlagen in der Heimatstadt ihrer Eltern wurden bereits komplett dem Erdboden gleichgemacht.

Für Nemec ist die Hilfe in einer solchen Notlage eine ,,Selbstverständlichkeit": In seiner Garage in der Peischingerstraße 56 sammelt er während der Geschäftszeiten Hilfsgüter, die vorbeigebracht werden und fährt diese anschließend mit dem Bus zu Sammelstellen in Traiskirchen oder Wien. Den Sprit dafür wiederum stellt der Neunkirchner Immobilienzar Armin Hohenschläger zur Verfügung.

Benötigt werden aktuell noch Artikel wie

- warme Kleidung (keine Lumpen bitte)

- Schlafsäcke

- trockene Nahrungsmittel (Zwieback, Dosen, Hipp… Haltbares)

- Damenhygiene-Artikel

- Verbandszeug

- Decken und Pölster

Geöffnet ist die Abgabestelle am Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 13 sowie von 14 bis 18 Uhr und am Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr.

