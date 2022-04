Ukrainische Familie findet im Sonnenhof Mönichkirchen Zuflucht

Werbung

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vor gut einem Monat sind bereits mehr als 203.000 Ukrainer nach Österreich gekommen – registrieren haben sich hierzulande, Stand Freitag der Vorwoche, 27.000 Menschen lassen.

Eine ukrainische Familie findet derzeit auch im Sonnenhof Hechtl in Mönichkirchen Zuflucht. Fünf Personen – eine Mutter mit fünfjährigen Zwillingsburschen und ihren Großeltern – leben derzeit in einer der beiden neu gebauten Ferienwohnungen. „Mir war klar, dass ich unbedingt handeln möchte – die Situation nimmt gigantische Dimensionen an“, sagt Hechtl. Über eine Verwandtschaft, die in der Region lebt, fand die Familie schließlich nach Mönichkirchen. „Sie konnten rechtzeitig mit dem Auto abhauen, der Vater musste allerdings in Kiew bleiben“, weiß Hechtl. Er hofft, dass mehr Menschen freie Wohnmöglichkeiten zur Verfügung stellen: „Die Leute nehmen das extrem dankbar an“, sagt er.

„Jeden Tag hört er Sirenen und Knalle und fühlt sich nie in Sicherheit“

Das bestätigt auch die zweifache Mutter, die aktuell im Sonnenhof lebt und die englische Sprache perfekt beherrscht. „Ich spüre eine sehr starke Unterstützung und Fürsorge der Österreicher. Das ist in diesen schwierigen Zeiten für alle Ukrainer sehr wertvoll.“ Ihr Dank gilt neben der Regierung vor allem „den ganz normalen Menschen“, die Wohnungen, Spenden oder sonstige Hilfe anbieten. Mit ihrem Mann steht sich täglich in Kontakt: „Jeden Tag hört er Sirenen und Knalle und fühlt sich nie in Sicherheit“, erzählt sie. Welchen Wunsch sie hat? „Der einzige Wunsch, den ich habe, ist, nach Hause zurückzukehren und nach dem Sieg über Russland mit der Wiederherstellung meines Landes zu beginnen.“

