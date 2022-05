Neunkirchens Bezirks-Senioren sammeln für Ukraine

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

Bettwäsche, Hygieneartikel, Konserven, Windeln, Babynahrung und vieles mehr – Sachspenden dieser Art trugen dieser Tage die NÖ Senioren im Bezirk Neunkirchen zusammen. Am Aufruf, für die vom Krieg geplagten Ukrainerinnen und Ukrainer zu sammeln, beteiligten sich die Senioren-Ortsgruppen Aspang, Edlitz, Grimmenstein, Neunkirchen, Warth, Würflach und Zöbern.

In der Vorwoche wurden die gesammelten Waren an Grimmensteins ÖVP-Gemeinderat Rupert Hatzl, Obmann-Stellvertreter des Kameradschaftsbundes St. Peter-Mariensee, übergeben. Er war bereits mehrmals an der Grenze, um dort Sachspenden abzuliefern und füllte auch diesmal seinen Anhänger und den Kofferraum mit den Hilfsgütern.

Dankesworte an die Spenderinnen und Spender gab es von Bezirksobfrau Christine Vorauer und ÖVP-Bezirksparteichef Hermann Hauer.

