Ternitz/Bezirk Neunkirchen: Kräfte werden gebündelt

Dass Gemeinde- und Parteigrenzen in Krisensituationen keine Rolle spielen, stellen gerade die Kleinregion Schwarzatal sowie die Gemeinden Enzenreith und Gloggnitz unter Beweis. Um die Menschen in der Ukraine möglichst gezielt und umfangreich unterstützen zu können, wollen sie beim Thema Hilfsaktionen an einem Strang ziehen. Insgesamt soll es drei Anlaufstellen in der Region geben.

Konkret soll die Kleinregion als Dreh- und Angelpunkt von Hilfsaktionen dienen. „Die Anteilnahme und Hilfsbereitschaft der Bewohnerinnen und Bewohner des Mittleren Schwarzatals ist enorm, das konnten mir alle Anwesenden bestätigen. Nun liegt es an uns, gemeinsam und gemeindeübergreifend die angebotenen Hilfsleistungen zu koordinieren und effektiv einzusetzen“, so der Obmann der Kleinregion und Ternitz‘ SPÖ-Vizebürgermeister Christian Samwald.

Mit einer ersten Besprechung vergangenen Freitag sei nun der Startschuss für eine koordinierte Hilfe gefallen. Augenmerk möchte man vor allem auf eine geordnete Spenden- und Hilfslieferung legen. Aber auch die Unterbringung von Flüchtlingen war ein Thema. „Jede Gemeinde evaluiert derzeit für sich, welche Möglichkeiten es zur Unterbringung gibt“, erklärt Samwald.

Dabei werde aber nicht nur die Wohnsituation, sondern auch jene der Kinderbetreuung ins Auge gefasst. „Darum ist es auch so wichtig, dass wir hier über die Gemeinden hinweg zusammenarbeiten. Denn vielleicht hat die eine Gemeinde genügend Wohnraum, die andere aber wiederum mehr Angebot bei der Kinderbetreuung“, so Samwald.

Koordiniert werde die Aufteilung der Flüchtlinge am Ende aber nicht von den Gemeinden, sondern über die Plattform „Niederösterreich hilft“. Hier können sich auch private Haushalte melden. Ebenfalls mit im Boot sind das Rote Kreuz sowie der Arbeiter-Samariterbund Ternitz-Pottschach.

