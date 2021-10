Es war, wie so oft im Leben, purer Zufall. Bei einem Ausflug von Wien nach Payerbach zum Looshaus am Kreuzberg entdeckte die Künstlerin Ulrike Bernhard beim Herumfahren in der Gegend ein Gebäude am Preiner Gscheid. „Ein Jahr später bin ich wieder vorbeigefahren und da stand das Schild ‚Zu verkaufen‘. Da war mir klar, da gehöre ich hin und da machst du weiter“, erinnert sich Bernhard, die seit 2006 an ihrem Sehnsuchtsort auf 1.070 Metern lebt.

Beschaulich und ruhig geht die 1964 geborene Klagenfurterin auch an ihre Arbeiten heran. Die meisten ihrer Bilder sind mit Acrylfarben gemalt. Für die Ölmalerei ist sie zu ungeduldig. „Bei den großen Bildern arbeite ich in Schichten, sehr langsam, aber lange daran. Ich verfolge an der Leinwand verschiedene Spuren und versuche, diese herauszuarbeiten – manches verschwindet wieder, manches kommt mehr heraus. Es ist wie Teppichweben.“

Zur Malerei kam sie durch ihren sieben Jahre älteren Bruder, der heute Architekt ist und eine Staffelei mit Ölfarben und Kohlestiften hatte. Ganz viel hat die Künstlerin ihrem Lehrer und Mentor Paul Kulnig (1931-2018) zu verdanken. Er war es, der sie mit seinem Zugang zur Kunst in der Atmosphäre des Künstlerhauses Klagenfurt zu begeistern vermochte.

Nach der Matura 1983 war Bernhard beim Künstlerforum Millstatt – hier gab es unvergessliche Begegnungen mit großen Kärntner Künstlern wie unter anderen Hans Staudacher oder Valentin Oman. Von 1985 bis 1991 übersiedelte Bernhard nach Wien und studierte an der Hochschule für Angewandte Kunst.

Ihre Bildmotive unterteilt Bernhard in drei Werkgruppen oder Zugänge: „Ich bin sehr geprägt von den 80er Jahren an der Angewandten – vom abstrakten Expressionismus, von diesem atmosphärischen Verdichten, von Bildern wie es vielleicht in der Romantik war.“ Das ist der eine Zugang, bei dem sie teppichartige Felder malt. Der zweite Zugang ist der Mensch, der unterwegs ist. Passanten, die unterwegs sind. Hier entstehen kleine Bilder, die dann wie ein Puzzle zusammengestellt werden. Der dritte Zugang ist ein Zyklus mit Kleidern, wo Bernhard sich unterschiedlichen Fragen stellt: In welchen Kleidern, jenseits von Mode, bewegen wir uns im Leben? Was macht die Existenz aus, wie kleiden wir uns in unserem Dasein hier?

Beim Malen lässt sie sich von ihrem Lieblingsinstrument Saxophon inspirieren und hört dabei Musik von Arvo Pärt und Jan Garbarek.

Ausstellungen der Wahl-Preinerin sind in nächster Zeit keine geplant. www.ulrike-bernhard.at