Der Stuppacherhof der Familie Blum war über viele Jahre ein gesellschaftlicher Treffpunkt in der gleichnamigen Katastralgemeinde der Stadt. Im letzten Jahr wurde das Lokal geschlossen und schlummerte seither in einem Dornröschenschlaf. Aber jetzt will die Firma „Haider-Real“ ein Wohnbauprojekt realisieren und hat das Areal erworben.

„Aufgrund der derzeitigen Situation haben wir uns entschieden, dass das Projekt Stuppacherhof ein Wohnprojekt wird. Es sollen kleine Single- beziehungsweise Pärchenwohnungen entstehen“, lässt Prokurist Martin Kaltenegger erste Details durchsickern. Die Wohnungen werden alle zwischen 45 und 55 Quadratmeter groß sein und auch einen Balkon haben. Kaltenegger: „Im Vordergrund soll unkompliziertes, leistbares Wohnen stehen.“ Möglich soll dies dadurch werden, dass keine Ablöse und auch kein Grundkostenanteil verlangt werden.

„Der Mietpreis wird inklusive der Betriebskosten zwischen 380 und 450 Euro liegen“, so Kaltenegger. Geht es nach den Plänen von „Haider-Real“, sollen nach dem Umbau an die zehn Wohnungen zur Vermietung stehen. Erste Skizzen soll es schon geben. „Obwohl viel Arbeit vor uns liegt, sollte die Fertigstellung noch in diesem Herbst sein“, zeigt sich Kaltenegger optimistisch. Anmeldungen sind jetzt schon unter martin.kaltenegger@haider-real.at möglich.

Während dieses Projekt gerade begonnen hat, wurde in der Stadt ein anderes mit Ende März abgeschlossen. Die Wohn- und Siedlungsgesellschaft „Schönere Zukunft“ hat im Beisein von Landtagspräsident Karl Wilfing, Landtagsabgeordnetem Hermann Hauer (beide ÖVP) und Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „Wir für Gloggnitz“) 14 Wohnungen in der Heinrich-Rigler-Straße an die neuen Mieter übergeben.