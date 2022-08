Grafenbach-St. Valentin: Neues Amt spielt alle Stückerl

Werbung

Ein Jahr lang war das Gemeindeamtsteam rund um SPÖ-Ortschefin Sylvia Kögler nun im Volksheim stationiert. Seit wenigen Wochen arbeitet man wieder am „alten“ Standort in der Ernst-Gruber-Straße 1.

„Wir müssen uns noch daran gewöhnen, dass wir jetzt auf zwei Ebenen arbeiten“, erzählt Sylvia Kögler der NÖN beim Lokalaugenschein des frisch umgebauten Gemeindeamtes. Ihr Büro ist in dem nun barrierefreien Gebäude im ersten Stock stationiert. Direkt im Erdgeschoß befinden sich das Bürgerservice-Büro sowie die Räumlichkeiten von Amtsleiter Gerhard Stranz. Neu ist zudem ein Sozialraum für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Das könnte zu einem neuen Herzstück des Hauses werden“, meint die Ortschefin.

Für Gemeinderatssitzungen steht künftig ein großer Sitzungssaal im ersten Stock zur Verfügung. Dieser kann aber auch von Vereinen genutzt werden, wie Kögler beim Rundgang erzählt.

Insgesamt wurden 1,8 Millionen Euro in die Sanierung investiert. Vorgestellt werden soll das frisch renovierte Gemeindeamt übrigens an einem Festwochenende in einigen Wochen. Am 16. und 17. September wird nicht nur das neue Amt eingeweiht, die Gemeinde feiert auch ihre erste urkundliche Erwähnung vor 875 Jahren. Im Rahmen der Feierlichkeiten wird auch eine neue Gemeindechronik präsentiert.

