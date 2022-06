Ternitz Lagerhaus wird um Supermarkt erweitert

Werbung

In den nächsten Wochen wird das Sortiment im Ternitzer Lagerhaus in einem ganz bestimmten Sektor erweitert: und zwar bei den Lebensmitteln.

Ein Teil des derzeitigen Haus- und Gartenmarktes wird bis Jahresende in einen Lebensmittelmarkt umgebaut. „Die Planungen sind bereits voll im Gange“, erzählen die Geschäftsführer der Raiffeisen Lagerhaus GmbH Rainer Wildt und Bernd Pfalzer über den derzeitigen Stand der Dinge. Noch im Juli beginnen die ersten Arbeiten, der Betrieb des Lagerhauses sowie des Radshops sollen dabei nicht beeinträchtigt werden.

Mit ins Boot geholt wurde für dieses Projekt der Lebensmittel-Partner „Spar“. Dieser soll das bereits bestehende Sortiment regionaler Anbieter mit weiteren Artikeln aus der Region ergänzen. Über 20.000 Produkte sollen künftig am Standort in der Neunkirchner Straße erhältlich sein. Neben einer „Schmankerl & Co“-Theke wird es auch ein breites Angebot an Frischfleisch, Gemüse und Obst sowie einen Back-Shop geben. „Zum einen möchten wir unseren Kundinnen und Kunden eine größere Angebotsvielfalt anbieten und zum anderen sorgen wir mit dieser ‚One-Stop-Shop-Lösung‘ des täglichen Bedarfs für kürzere Wege“, erklärt Pressesprecher Marius Gyparis den Grund für den Umbau. Investiert werden rund 2,7 Millionen Euro. Zudem entstehen mit dem Umbau auch zehn Vollzeit-Arbeitsplätze. Fertig werden soll der Shop noch 2022.

