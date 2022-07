Wartmannstettens neues Amtshaus bald in Betrieb

Werbung

Es sind nur noch wenige Tage, bis das derzeitige Amtshaus der Marktgemeinde der Geschichte angehört. Anfang August will die Mannschaft rund um ÖVP-Bürgermeister Johann Gneihs und dessen Amtsleiter Karl Kriechenbaum in das neue Gemeindeamt, das nur wenige Meter entfernt liegt, übersiedeln. Am 28. August soll die offizielle Einweihungsfeier stattfinden.

Doch bevor das Haus seiner Bestimmung übergeben wird, durfte die NÖN einen exklusiven Blick in die modernen Räumlichkeiten werfen. Im April 2021 wurde mit den Bauarbeiten begonnen, mittlerweile befindet man sich im Endspurt. „Anfang August machen wir einmal einen Probebetrieb, um zu sehen, ob alles funktioniert“, erzählt Ortschef Gneihs. Der Parteienverkehr bleibt übrigens auch während dem Umzug ohne Unterbrechung bestehen. In der zweiten Augustwoche wolle man, wenn alles nach Plan läuft, den Vollbetrieb aufnehmen. „Dank unseres Generalunternehmers haben wir den Zeitplan eingehalten“, freut sich Gneihs über die problemlose Durchführung des Projektes.

Vorgestellt werden soll dieses dann Ende der Ferien – und zwar am 28. August. Um 10 Uhr startet die Heilige Messe, anschließend gibt es einen Festakt beim neuen Gemeindeamt.

