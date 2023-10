Umbauarbeiten im Gang „Speedfit“ will sich in Neunkirchen mit Fitnesscenter niederlassen

Die Umbauarbeiten in der ehemaligen ,,Cherry"-Filiale direkt an der B17 haben bereits begonnen. Foto: Christian Feigl

D ie Bezirkshauptstadt dürfte offenbar ein fruchtbarer Boden für Fitnesscenter sein: Nach der Neueröffnung des topmodernen „California“ von Roman Schweiger am Spitz möchte nun auch die Kette „Speedfit“ hier Fuß fassen: In der ehemaligen „Cherry“-Filiale direkt an der B17.