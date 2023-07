Kircheneingang in Neunkirchen schon bald barrierefrei

Für einen korrekten barrierefreien Eingang wurde die zweiflügelige, nicht historische, Türe ausgewechselt und von einer, gleich aussehender, einflügeligen Tür, dessen Arm oberhalb der Türe das Öffnen unterstützt, ersetzt. Danach wird die Rampe gepflastert und somit steht für Menschen mit Behinderung ein Kirchenbesuch nichts mehr im Wege.

Nicht einplant war der Einbau einer 3,80 Meter tiefen Drainage rund um die Kirche. „Da die Kirche tiefer unten liegt, sickerte das Wasser in die Mauer hinein", klärt Pfarrer Bernhard Lang auf. Mit der Drainage ist in Zukunft die Stadtpfarrkirche trockengelegt. Kostenpunkt 10.000 Euro. Detail am Rande – beim Graben des Sickerschachtes mussten immer Archäologen dabei sein. Bei den Grabungsarbeiten wurden sieben Skelette, ein Armband und eine kleine Nadel gefunden. Diese werden gegenwärtig im Bundesdenkmalamt untersucht. Danach kommen die Fundstücke mit dem Ergebnis wieder zurück nach Neunkirchen.

Pfarrer Bernhard Lang bedankt sich bei den bisherigen Spendern und hofft, dass die Spendenfreudigkeit nicht nachlässt. Spenden erbeten an das Bundesdenkmalamt, AT07 0100 0000 0503 1050 mit Aktionscode A377. Das Bundesdenkmalamt retourniert dann die Spenden an die Pfarre Neunkirchen.