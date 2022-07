Sechste Auflage für Ferienspiel in Kirchberg am Wechsel

Werbung

„Wir haben wieder viele Ideen zusammengestellt, wie die Kinder ihre Ferien in Kirchberg abwechslungsreich verbringen können“, betonen die Organisatoren rund um Jugendgemeinderätin Silvia Stögerer (ÖVP).

Interessierte Kids haben von 25. Juli bis 26. August die Möglichkeit, alle im eigens gestalteten Ferienspiel-Heftchen angeführten Aktivitäten auszuprobieren oder sich am Gemeindeamt für fixe Termine mit den Kirchberger Vereinen anzumelden. Anmeldungen sind seit 4. Juli möglich, der Flyer mit den Angeboten der Vereine wurde vor Ferienbeginn an den Schulen und im Kindergarten verteilt. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Expedition durch die Hermannshöhle, eine Geocoaching-Tour sowie ein Abenteuer im Kirchgrabenbach.

Das „Ferienspiel-Sackerl“ kann ab Montag, den 25. Juli, am Gemeindeamt Kirchberg am Wechsel abgeholt werden. Darin sind alle Informationen zu den einzelnen Ideen und viele Materialien enthalten. Das Abschlussfest der 6. Kirchberger Ferienspiels findet am Freitag, den 26. August, am Spielplatz in Kirchberg statt.

„Wir freuen uns auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auf einen schönen, kurzweiligen Sommer in Kirchberg“, so die Organisatoren Silvia Stögerer, Michi Angeler, Sebastian Pass und Martin Ströbl, die allen teilnehmenden Kirchberger Vereinen für ihren Einsatz danken.

Alle Informationen und Termine: http://www.kirchberg-am-wechsel.at/6_Kirchberger_Ferienspiel

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.