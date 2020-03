,,Das sind sehr gute Nachrichten, die uns freuen", so die Bezirkshauptfrau im Gespräch mit der NÖN. Laut ihren Informationen befinde sich der Betroffene nach wie vor in häuslicher Quarantäne. ,,Es dürfte sich dabei um einen eher milderen Verlauf des Krankheitsbildes handeln!"

Allerdings würden aktuell eine Reihe von Verdachtsfällen getestet werden. ,,Dazu gehören auch Personen, die sich kürzlich in den Krisengebieten in Tirol aufgehalten haben, oder erst jetzt aus dem Italien-Urlaub zurückgekehrt sind!" Die Bezirkshauptmannschaft ersucht diese Personen, in ihren eigenen vier Wänden zu bleiben. Auch wenn diese keine Symptome aufweisen würden. ,,Bei Symptomen ist sowieso sofort die Telefonnummer 1450 zu wählen", so Grabner-Fritz.