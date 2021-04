„Eigentlich mag ich gar kein Eis“, schmunzelt Sabine Jonscher, „aber das Eisfee-Bio-Eis esse sogar ich, weil ich ganz genau weiß, was drin ist!“

Im Gespräch mit der NÖN spricht die findige Unternehmerin über ihr neuestes Projekt: Seit dem 10. April betreibt sie zusätzlich zu ihrer Eierlikörmanufaktur und der Mostschenke, die derzeit aufgrund der Corona-Auflagen geschlossen ist, eine kleine Eisdiele im Zentrum von Puchberg. Sie habe die Marke „Eisfee“ aus Salzburg auf der Messe „Gartenlust“ kennengelernt, die Geschäftsräumlichkeit sei frei gewesen, also habe sie sich kurzerhand dazu entschlossen, das Bio-Eis gegenüber der Mostschenke anzubieten. 24 Geschmacksrichtungen hat sie in ihrem Sortiment, die sie im Wechsel – die Theke hat derzeit Platz für sieben Sorten – an den Wochenenden in der Zeit von 14 Uhr bis 17.30 Uhr offeriert. „Wir wollen gutes Eis, weg von der Chemie, ein wirklich reines Bio-Produkt“, schwärmt sie, „die fruchtigen Sorten sind vegan, die anderen auf reiner Milch- oder Obersbasis, ohne Pulver hergestellt, die Marke geschützt!“

Bald biete sie auch eine Hausmarke an: Das „Eierlikör-Eis“. In den Sommermonaten will sie ihr Sortiment erweitern und „Frozen Joghurt“ und „Slush-Eis“ anbieten – ihrer Unternehmensphilosophie entsprechend auf reiner Naturbasis, mit Zitrone, Limette und Fruchtsirup. Als Besonderheit veredelt sie die Kreationen mit einer bunten Vielfalt an Toppings.

Trotz der derzeit schlechten Wetterlage kann sie sich über mangelnden Zustrom nicht beklagen. Die Leute sind begeistert“, freut sich Jonscher, „die meisten kommen wieder!“ Besonders glücklich ist ihr elfjähriger Sohn Christoph: „Jetzt brauchst du mir kein Geld mehr geben, Mama“, lacht er, „jetzt kann ich in den eigenen Eissalon!“