Großes Interesse an Energiegemeinschaft in Breitenau

Der Andrang bei der Infoveranstaltung im Steinfeldzentrum war groß. Rund 250 Breitenauer sind der Einladung der Gemeinde gefolgt und haben sich über eines der wohl größten Energieprojekte in den letzten Jahren informiert.

Konkret möchte man mit Bürgern eine Energiegemeinschaft - deren Mitglieder erzeugen und verbrauchen erneuerbare Energie - ins Leben rufen. Auf den Dächern einiger Gemeindegebäude, wie etwa der Feuerwehr oder am Sportplatz, wird bereits fleißig Strom erzeugt. Eine weitere Anlage entsteht zudem gerade auf dem Dach des Steinfeldzentrums. „Diese können wir hoffentlich in den nächsten Wochen bereits ans Netz schließen“, so SPÖ-Vizebürgermeister Robert Kwas.

65 Voranmeldungen für Energiegemeinschaft

„Es haben sich bereits 65 Personen unverbindlich für die Gemeinschaft angemeldet“, freuen sich Ortschef Helmut Maier und sein Vize Robert Kwas (beide SPÖ) über das große Interesse. Ob eine Gemeinschaft auch möglich ist, wurde bereits geprüft. „Bei der Anmeldung muss man angeben, ob man Strom erzeugt oder diesen nur verbrauchen möchte. Diese Daten wurden ausgewertet. Es würde nämlich nichts bringen, wenn es mehr Verbraucher als Erzeuger gibt“, erklärt Maier das Prozedere. Nach jetzigem Stand würden sich laut Vizeortschef Kwas Verbraucher und Konsumenten die Waage halten.

Der erste richtige Startschuss für die Energiegemeinschaft soll noch dieses Monat erfolgen. „Der erste Schritt ist die Vereinsgründung, die die Gemeinde machen wird. Das passiert hoffentlich noch im April“, so Kwas. Danach würde es für alle Vorangemeldeten eine Auftaktveranstaltung geben, bei dem sich der Verein vorstellt. „Hier können die Interessierten letztendlich auch beitreten“, so Kwas.

Dass das Interesse in Breitenau generell so groß an einer Energiegemeinschaft ist, macht Ortschef Helmut Maier stolz: „Die 250 Personen, die bei unserer Veranstaltung dabei waren, haben das Thema Energie für sich erkannt!“

