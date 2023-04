Umwelt NEOS-Mandatar übt Kritik an geplanten PV-Projekten in Ternitz

Lesezeit: 2 Min Tanja Barta

Am Parkplatz der Mehrzweckhalle möchte die Firma "K2B" Carports mit Photovoltaikanlagen errichten. Foto: Philipp Grabner

D as steirische Unternehmen „K2B Holding GmbH“ will zwei Photovoltaik-Anlagen in der Stadtgemeinde errichten. NEOS-Mandatar Ilhami Bozkurt sieht das aber kritisch.