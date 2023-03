Sprengellokal der Warther Fachschule setzt auf Mehrwegflaschen

„Bislang wurden Getränke in unserem Sprengellokal ausschließlich in sogenannten Einweg-PET-Flaschen verkauft, was zu einem sehr hohen Müllaufkommen führte. Daher suchten wir nach einer umweltfreundlichen Alternative und entschlossen uns nur Mehrwegflaschen aus Glas zu verwenden“, betonen Sprengel-Obfrau Carina Lechner und Sprengel-Obmann Leopold Dopler.

Mit dem neuen Pfandsystem könne man die Rücklaufquote der Flaschen zu fast 100 Prozent garantieren. Zudem verkaufe man ausschließlich Getränke österreichischer Hersteller. „Und wir arbeiten mit Lieferanten aus der Region zusammen. Somit sind kürzere Transportwege garantiert“, so Lechner und Dopler, die sich auch im Umweltschutz sehr engagieren.

Das Sprengellokal selbst gilt als beliebter Treffpunkt der Schüler und wird auch von diesen geführt. Die Mitglieder des Schulsprengels wirken zudem bei zahlreichen Schulveranstaltungen mit und richten den Forst- und Jungzüchterwettbewerb aus. Außerdem wurde im heurigen Schuljahr auf Initiative des Sprengels auch ein Tanzkurs durchgeführt.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.