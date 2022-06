Sechster "Goldener Igel" für Ternitz

Werbung

Dass die umweltfreundliche Grünraumpflege eine besondere Rolle in der Stadtgemeinde zu spielen scheint, das beweisen die zahlreichen Auszeichnungen. Kürzlich durfte die „Natur im Garten“-Stadt eine weitere in Empfang nehmen.

Jährlich verleiht die Aktion des Landes „Natur im Garten“ den sogenannten „Goldenen Igel“. Dabei gibt es bestimmte Kernkriterien, an die sich die Stadtgemeinde bei der Grünraumpflege zu halten hat. So müssen die Grünräume ohne Pesitizide, chemisch-synthetische Dünger oder Torf gepflegt werden. „Wir haben im Vorjahr nicht nur erneut rund 350 Bäume und Heckensträucher gepflanzt, unseren Storchenwald erweitert oder Winterschlafplätze für Igel und Insekten eingerichtet, sondern auch die ökologische Grünraumpflege weiter ausgebaut“, so SPÖ-Umweltstadträtin Daniela Mohr.

Unter anderem dafür durfte sie den sechsten „Goldenen Igel“ in Folge von Landesrat Eichtinger entgegennehmen.

