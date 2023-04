Plastik im Biomüll sorgt für vermüllte Wälder in Breitenau

Alle Jahre sind Freiwillige in den Gemeinden des Bezirk unterwegs, um ihre Ortschaften von Müll zu befreien. Ein besonders stark vermüllter Abschnitt ist das Waldstück direkt neben dem Reinhalteverband „Grüne Tonne“.

Ein Anrainer wandte sich mit Bildern an die NÖN, die den stark verschmutzen Wald zeigen. Er kritisiert, dass Initiativen wie der Frühjahrsputz 2023 nicht ernst genommen und vom Land vorgeschriebene Säuberungsaktionen nur „proforma“, wie er schreibt, durchgeführt werden würden. Trotz mehrmaliger Anzeigen habe sich an der Situation bis dato nicht geändert, „der Müll bleibt liegen“, so der Anrainer, der den Reinhalteverband „Grüne Tonne“ als Verursacher dieser Misere sieht.

Falsche Mülltrennung sei Hauptproblem

Dessen Obmann Engelbert Pichler, auch ÖVP-Bürgermeister in Grimmenstein, bestätigt gegenüber der NÖN zwar, dass die Plastikfetzen vom Gelände der „Grünen Tonne“ stammen, aber: „Diese Plastikfetzen kommen leider aus dem Biomüll!“ Und dort würden sie ganz und gar nicht hingehören. Derzeit werde der Biomüll wegen der starken Verunreinigung nicht mehr in Breitenau behandelt. „Der wird sofort verbrannt. Bei dem Plastik im Wald handelt es sich leider um eine Altlast, bei der das Plastik getrocknet und vom Wind verweht wurde“, erklärt Pichler.

Dass man gegen das Problem nichts unternehmen würde, bestreitet der Verbandsobmann: „Wir sammeln den Müll in Zusammenarbeit mit der geschützten Werkstätte aus Wiener Neustadt ein. Außerdem wird der Kompostplatz mit einem vier Meter hohen Zaun ausgestattet.“ Die Umgestaltung des Platzes soll bis 30. Juni abgeschlossen sein.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.