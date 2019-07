Als einen „Schlag ins Gesicht“ bezeichnet Grüne-Gemeinderat Gerhard Klambauer das, was momentan in der Payerbacher Bankenwelt passiert. Diese stirbt nämlich nach und nach aus.

Nach der Schließung der Raika-Filiale soll nun auch die Sparkasse im September nach Reichenau übersiedeln. Payerbach ist ab diesem Zeitpunkt somit „bankenlos“.

„In Payerbach wurde vor nicht allzu langer Zeit die Raiffeisenbank geschlossen. Diese Schließung nahm die Sparkasse Payerbach sofort zum Anlass und präsentiere ein Schild, worauf zu lesen war ‚Wir sind und bleiben in Ihrer Nähe‘“, ist Klambauer über die bevorstehende Schließung verärgert.

Wechsel zur Sparkasse umsonst

Viele, vor allem ältere Menschen, hätten laut ihm sogar ihre Konten gewechselt und bei der Sparkasse eine neue Heimat gefunden. „Warum haben sie das nicht schon 2017 verkündet?“, versteht der Grüne-

Barta Wenn die neue Filiale in Reichenau eröffnet wird, wird jene in Payerbach geschlossen.

Gemeinderat die Welt nicht.

Er selbst hätte nie mit diesem Vorgehen gerechnet und deshalb viele Bekannte dazu bewegt, von der Raiba zur Sparkasse zu wechseln: „Dies ist mir jetzt äußerst unangenehm. So geht man nicht mit Kunden um“, ärgert er sich.

Die Sparkasse selbst bleibt laut Prokurist Thomas Nagy ihrem Motto „Wir sind und bleiben in Ihrer Nähe“ treu: „An dieser Aussage halten wir fest. Der neue Standort in Reichenau liegt nur 1,5 Kilometer vom alten Standort in Payerbach entfernt“, argumentiert er.

Gespräche wegen Erreichbarkeit

Hinsichtlich eingeschränkter Mobilität älterer Menschen werde es laut ihm noch Gespräche mit den Bürgermeistern beider Gemeinden geben.

„Unabhängig davon besteht bereits jetzt eine fast stündlich verkehrende, öffentliche Busverbindung mit einer Fahrzeit von zwei Minuten“, so Nagy.

Der Zusammenschluss selbst wurde bereits in einer Sparkassenratssitzung Ende Juni beschlossen. Die alte Bankfiliale in Payerbach soll ab September als Automatenfiliale weitergeführt werden.

Die betroffene Marktgemeinde Payerbach wollte der NÖN dazu vorerst keine Stellungnahme abgeben.