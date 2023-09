Straßenbaumaßnahmen in Enzenreith sorgen für geteilte Meinungen

Während die Stadt schon vor geraumer Zeit durch die Errichtung von zwei Versätzen den Verkehrsfluss zu steuern versucht, zieht jetzt Enzenreith nach und hat ebenfalls zwei Verschwenkungen in die Straßenführung eingebaut. „Ich bin mit meinem Rad bergauf gefahren und wurde in diesem Bereich von einem Auto überholt. Dass ist sehr gefährlich gewesen", beklagt ein Radfahrer die Gefahr.

Im Gespräch mit der NÖN erklärt der Enzenreither Bürgermeister Franz Antoni (SPÖ) die Hintergründe für die jetzt durchgeführten Maßnahmen. ,,Es war der Wunsch der Anrainer, hier etwas gegen den Verkehr zu machen. An die 50 Prozent der Teilnehmer, die diese Verbindung zwischen der Bundesstraße auf der einen Seite und der Wiener-Straße in Gloggnitz nutzen, sind keine Einheimische. Ortsunkundige führt das Navi da auch oft durch", so Antoni. Gespräche mit der Behörde und Sachverständigen ließen eine Einbahnregelung nicht dazu, daher entschloss man sich jetzt zu dieser baulichen Maßnahme und einer Beschränkung auf 30 Stundenkilometer.

„Wir wollen die Straße unattraktiv für die anderen machen und dass diese in Zukunft nur mehr von den Anrainern benützt wird. Die Verschwenkungen auf Gloggnitzer-Seite gibt es aber schon sehr lange und da gab es nie ein Problem", hofft Antoni, dass die Verkehrsverbindung in Zukunft von allen Straßenverkehrsteilnehmern gefahrlos genutzt werden kann. „Ich hoffe natürlich auch, dass sich alle Autofahrer sich an die vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer halten", so der Bürgermeister. Dem Vernehmen nach soll in diesem Bereich auch verstärkt von der Polizei kontrolliert werden.