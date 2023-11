Juwel des Semmering ist seit 25 Jahren Weltkulturerbe

Dieses Ereignis brachte eine Vielzahl von prominenten Gästen aus den Bereichen Wirtschaft, Kunst, Kultur und Politik am Bahnhof Semmering zusammen. Unter den Anwesenden waren Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihr steirischer Amtskollege Christopher Drexler (beide ÖVP).

Die Semmeringbahn, die im Jahr 1854 eröffnet wurde, ist seit 1998 stolzer Träger des Titels „UNESCO Weltkulturerbe“ - und das als weltweit erste Bahnstrecke mit dieser Auszeichnung. Das technische Meisterwerk wurde einst von Carl Ritter von Ghega geplant und war die erste normalspurige Gebirgsbahn Europas. Der Bau der Strecke forderte den Einsatz von bis zu 20.000 Menschen, die unter extremen Bedingungen arbeiteten.

Anlässlich der Feierlichkeiten wurden die Gäste zu einer Sonderzugfahrt im historischen Zug „Majestic Imperator“ eingeladen. Bei dieser sprachen Landeshauptfrau Mikl-Leitner und Landeshauptmann Drexler über die Weiterentwicklung der Semmeringregion. Diese sei ihnen „ein gemeinsames Herzensanliegen“, so Drexler. „Entweder wir lassen das kulturelle Erbe verfallen oder wir bringen es zu neuem Glanze und wecken es aus dem Dornröschenschlaf“ - sie hätten sich für Zweiteres entscheiden, so Mikl-Leitner.

Das 25-jährige Jubiläum der UNESCO-Weltkulturerbestätte Semmeringbahn sei nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern auch zur Übernahme der Verantwortung für den Erhalt des Erbes. „Wir haben uns dazu entschieden: 'Geht ned, gibt’s ned'“, so die Landeshauptfrau. Sie betonte, dass man immer Wege und Lösungen für die Weiterentwicklung der Semmeringregion finden werde. Der Prozess umfasse unter anderem die Verbesserung der Mobilität, der Infrastruktur, des Wassermanagements und die Erweiterung des Kunst- und Kulturangebots.

Geschichte der Juden am Semmering

Neben den Feierlichkeiten wurde auch ein laufendes Forschungsprojekt angesprochen, das unter maßgeblicher Beteiligung von Danielle Spera, der ehemaligen Direktorin des Jüdischen Museums Wien, umgesetzt wird. Dieses beleuchtet die jüdische Geschichte der Region bis ins Mittelalter. Das Projekt erforscht verschiedene Aspekte des jüdischen Lebens in der Region, von Kunst und Kultur bis hin zu Sport, Medizin und Architektur und dem Einfluss bemerkenswerter Frauen.

Das Forschungsprojekt behandelt und beleuchtet auch das dunkelste Kapitel in der Geschichte der Region – die Zeit des „judenreinen Semmerings“. Wer denke, dass der Antisemitismus in Österreich überwunden sei, sei in den vergangenen Wochen vom Gegenteil überzeugt worden, sagte Landeshauptmann Drexler. „Es ist wichtig, auch diesen Teil der Geschichte der Semmeringbahn zu beleuchten“, so der steirische Landeshauptmann.

Die Feierlichkeiten wurden von einer musikalischen Darbietung des Trachtenmusikvereins Spital am Semmering begleitet, während Schülerinnen und Schüler der Tourismusschule Semmering für das leibliche Wohl der Gäste sorgten.