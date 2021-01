Ein mit 20 Tonnen Pferdefleisch beladener Sattelzug kam beim Knoten Seebenstein aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Anpralldämpfer, welcher die A2 und die S6 trennt. Durch den Aufprall stürzte der Aufleger um und kam auf der Fahrspur der S6 zu liegen.

Das Zugfahrzeug kam auf der Leitschiene zum Stillstand, wobei durch den Aufprall am Anpralldämpfer das Führerhaus abgerissen wurde und rund 50 Meter weiter vorne zu liegen kam. Die Ladung verteilte sich über die alle Fahrspuren der Richtungsfahrbahn Graz der A2 und der S6. Weiters wurde beim Zugfahrzeug der Dieseltank aufgerissen, was einen Dieselaustritt zur Folge hatte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von der FF Neunkirchen Stadt, dem Roten Kreuz, der Autobahnpolizei sowie der ASFINAG glich die Unfallstelle einem Schlachtfeld.

Beim ersten Anblick des weggerissenen Führerhauses, vermuteten die Helfer, dass es sich um einen Unfall mit Todesfolge handeln muss. Nicht schlecht staunten sie, wie der Lenker wie durch ein Wunder ohne gröbere Verletzungen selbstständig aus dem Führerhaus kletterte. Zur weiteren Untersuchung wurde der Mann jedoch vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.

Ein nachkommender Pkw Lenker konnte der Unfallstelle nach dem Lkw Unfall nicht mehr ausweichen, und wurde am Fahrzeug Beifahrerseitig gestreift, so dass am Pkw schwerer Schaden entstand. Die Ladung, welche noch im Aufleger war, musste händisch von der FF Neunkirchen Stadt entladen werden. In Folge wurde das Pferdefleisch auf eine Mulde mit einem Kran verladen. Ebenso das Ladegut, welches sich auf der Fahrbahn verteilte. Weiters wurde der Diesel aufgefangen sowie ausgetretener Diesel gebunden.

Für die Bergung des zerstörten Lkw wurden zwei Bergefachfirmen nachgefordert, welche mit zwei schweren Kränen den verunfallten Lkw bargen. Weiters wurde eine Hochdruckkehrmaschine von der ASFINAG zum Unfallort geholt, welche die Fahrbahn reinigte. Gegen 6 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr Neunkirchen Stadt beendet werden.