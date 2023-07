Biker übersehen: 49-Jähriger starb an Unfallstelle

Schauplatz des tragischen Geschehens war die Kreuzung einer Landstraße mit einer Feldstraße in der Rotte Hollabrunn. „Ein 64-jähriger PKW-Lenker, der seine Frau am Beifahrersitz hatte, wollte in die Kreuzung einbiegen und hat dabei offenbar den Motorradlenker, der daherkam, übersehen“, erklärt Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller den Unfallhergang.

Obwohl rasch Ersthelfer zur Stelle waren und auch der Notarthubschrauber kam, konnte dem schwer verletzten Motorradfahrer, der mit einer Yamaha unterwegs war, nicht mehr geholfen werden: Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Die beiden Personen im Fahrzeug blieben unverletzt. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.