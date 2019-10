Auf der Waldstraße Kreuzung Talgasse in Raglitz stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Ein Pkw hat sich dabei überschlagen und kam im Graben am Dach zum Liegen.

Schwerer Verkehrsunfall im Ortsgebiet Raglitz, Gemeinde Ternitz. Der Aufprall zwischen zwei Pkws war so stark, dass es ein Fahrzeug überschlug und dieses am Ende im Straßengraben am Dach lag. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten sich bis zum Eintreffen der Florianis selbst aus dem Pkw befreien, da bei dem Unfall alle Fenster des Autos zerstört wurden.

Eine Person musste das Rote Kreuz ins Landesklinikum Wiener Neustadt bringen. Das verunfallte Auto wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Ternitz-Raglitz und Ternitz-Flatz mit einer Seilwinde geborgen.