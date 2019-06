Bei Brand in Neunkirchen Cannabispflanzen entdeckt .

Eine Wohnhausanlage in der Fabriksgasse war am Sonntagnachmittag Schauplatzes eines Großeinsatzes der Freiwilligen Feuerwehr. Aber, wie sich noch während der Brandbekämpfung herausstellen sollte, war auch zusätzlich die spezielle die Hilfe der Polizei gefragt. Denn im Zuge von Türöffnungen wurden in einer Wohnung Cannabispflanzen entdeckt.