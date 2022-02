Trachtenkapelle Flatz: Kultureller Anker in der Region

Bis in die 50er Jahre war sie nicht nur als Blasmusikkapelle, sondern auch als Streichkapelle sehr bekannt. Zum 50. Bestandsjubiläum wurde die Musikkapelle erstmals mit einer vollständigen Uniform eingekleidet. Zum 60. Gründungsfest präsentierte die Kapelle zum ersten Mal die bodenständige Fuhrmannstracht, welche auch heute noch eine sehr schmucke Bekleidung der Musiker darstellt.

Nach 32 Jahren als Kapellmeister übergab Gottfried Ullreich 2003 den Taktstock an Johann Ibersperger, in dessen Dirigentenzeit der Verein zahlenmäßig aber auch qualitativ seine Hochblüte erfuhr. Jugendarbeit wird in der Trachtenkapelle sehr groß geschrieben. Jährlich werden die Schüler der zweiten Klassen der Volksschule St. Lorenzen zu einem Workshop eingeladen.

Das Mitwirken bei regionalen, kirchlichen und weltlichen Festen ist im Jahreskreislauf für den Musikverein nicht wegzudenken und macht die Trachtenkapelle Flatz zu einem kulturellen Anker in der Stadtgemeinde. Christina Seiser

