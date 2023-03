Unterführung Neunkirchner Raglitzerstraße: ÖBB-Infoveranstaltung gestürmt

So soll die Unterführung in der Raglitzerstraße aussehen. Foto: ÖBBSchneider Consult ZT GmbH

M it so einem Echo haben die Verantwortlichen nicht gerechnet: Innerhalb kürzester Zeit waren die Zeitslots für die ÖBB-Veranstaltung am 16. März in der HAK, bei der die Pläne der Südbahn-Unterführung in der Raglitzerstraße präsentiert werden, ausgebucht.