Peisching: Geheimnisvoller Tresor wurde geknackt

Jener geheimnisvolle Tresor, der vor ein paar Tagen am stillgelegten EVN-Kraftwerk in Peisching bei Neunkirchen entdeckt wurde, konnte nach stundenlanger Feinarbeit am Samstag unbeschädigt geöffnet werden. Der Inhalt war allerdings wie erwartet großteils enttäuschend: Alte Firmenunterlagen, Personal-Ausweise, leere Münz-Etuis, eine Gold-Brosche sowie zwei Reserve-Schlüssel – allerdings nicht für diesen Tresor - waren darin aufbewahrt. Allerdings wurde auch eine Brosche gefunden!