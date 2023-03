Neunkirchen: Deutscher Baustoffhändler übernimmt Schilowsky

Überraschende Nachrichten aus der Neunkirchner Wirtschaftswelt: Die Schilowsky Baumarkt und Baustoffhandel KG wird Teil der österreichischen Aktivitäten der „STARK-Gruppe“. Das gab der Betrieb am Freitagvormittag in einer Aussendung bekannt. Durch die Übernahme des operativen Geschäfts von Schilowsky wolle der Baustoffhändler „seine Marktposition in Österreich“ weiter ausbauen und damit „den eingeschlagenen Wachstumskurs“ konsequent fortsetzen, hieß es.

Der Baustoffhändler Schilowsky zählt rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Zentrale in Neunkirchen wurde erst vor Kurzem neu eröffnet. Weitere Standorte gibt es in Wien und Graz, der Jahresumsatz des Unternehmens beläuft sich auf mehr als 125 Millionen Euro.

„Wir freuen uns sehr, mehr als 170 neue Kolleginnen und Kollegen in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen“, wird Michael Knüppel, Vorsitzender der Geschäftsführung bei „STARK Deutschland“, in der Aussendung zitiert. „Der Name Schilowsky steht in Österreich seit fast 100 Jahren für Kompetenz und Verlässlichkeit. Wir teilen viele gemeinsame Werte und auf diesem Fundament wollen wir aufbauen, um die Erfolgsgeschichte von Schilowsky auch in Zukunft weiterzuschreiben.“

„Bei allen Entscheidungen, die wir als Unternehmen treffen, stehen für uns unsere Kolleginnen und Kollegen sowie unsere Kunden im Mittelpunkt. Die klare Lösungsorientierung hat es uns ermöglicht, uns zu einem der führenden Baustoffhändler in Österreich zu entwickeln. Für uns war es deshalb wichtig, einen Partner zu finden, der diesen Ansatz nicht nur teilt, sondern gemeinsam mit uns vorantreiben möchte“, betont Christian Schilowsky, Mitglied der Schilowsky-Geschäftsführung. Mit der „STARK-Gruppe“ habe man diesen Partner gefunden, meint er.

Hintergrund: „STARK Deutschland“ ist eigenen Angaben zufolge der führende Baustoffhändler in Deutschland. In rund 280 Niederlassungen erwirtschaften rund 6.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Jahresumsatz von rund 2,8 Milliarden Euro. „STARK Deutschland“ ist Teil der internationalen „STARK Group“ mit Sitz in Kopenhagen.

