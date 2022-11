Bezirk Neunkirchen startet ins Weihnachtsgeschäft

Werbung

Exakt 24 Tage noch, dann ist Heiligabend – die Suche nach Geschenken hat demnach bei vielen schon begonnen. Die Adventzeit ist heuer generell eine besondere: Erstmals seit Ausbruch der Pandemie gibt es praktisch keine Einschränkungen, etwa durch Masken – dafür beschäftigt Betriebe und Kunden die Teuerungswelle.

„Es ist ein Dauerbrenner, wie jedes Jahr, weil man damit alle Interessen abdecken kann.“

„Gerade nach der Pandemie sollten wir wieder in einen Normalzustand kommen. Ich freue mich auf die Kunden, es wird sicherlich ein gutes Weihnachtsgeschäft“, ist Thomas Scherz von der Buchhandlung Reithmeyer in Neunkirchen optimistisch. Dort ist – naturgemäß – das Buch besonders gefragt: „Es ist ein Dauerbrenner, wie jedes Jahr, weil man damit alle Interessen abdecken kann.“ Beliebt seien aber auch Spiele sowie Dekorationsartikel.

Grundsätzlich zuversichtlich zeigt sich auch Gernot Gräftner vom gleichnamigen Textilhandel in Neunkirchen. „Wir hoffen natürlich, dass wir das Geschäft so machen können wie in den letzten Jahren, aber das steht in den Sternen. Wir können schlecht einschätzen, wie die Leute reagieren. Die Teuerung ist die größte Unbekannte.“ Beliebt seien jedenfalls praktische Dinge, so Gräftner, der Unterwäsche, warme Socken oder Pyjamas als Beispiele nennt.

Geschenkgutscheine alljährlich sehr gefragt

Bei Martin Köck – er betreibt eine Spar-Filiale sowie ein Modehaus in Kirchberg – läuft das Weihnachtsgeschäft erst an. „Dadurch, dass wir groß umgebaut haben, erhoffen wir, dass wir das Ergebnis aus 2019 übertreffen können“, erzählt er. Ob die derzeitigen Krisen das Kaufverhalten seiner Kunden beeinflussen? „Im Lebensmittelhandel merkt man, dass die Menschen vermehrt zu den billigeren Eigenmarken greifen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass die Menschen für besondere Anlässe, wie etwa die Ballsaison, doch wieder mehr Geld ausgeben werden“, meint der Unternehmer. Ein Geschenk ist bei der Firma Köck immer angesagt: Gutscheine. „Sie sind am meisten gefragt und werden auch noch bis 24. Dezember kurz vor Ladenschluss gekauft. Da ist man gerne eine Notlösung, die aber hoffentlich trotzdem Freude macht.“

„Ich sehe dem Weihnachtsgeschäft durchaus positiv entgegen.“

Eine Premiere ist das Weihnachtsgeschäft für Julia Baglar von „Julia‘s Geschenke, Porzellan und mehr“ in Gloggnitz – sie hat erst heuer aufgesperrt. „Ich hoffe natürlich auf viel Kundschaft und vor allem auf eine gute Atmosphäre. Ich stelle fest, dass beim Einkauf viel auf Qualität geachtet wird. Man hört auch immer wieder, dass die Kundschaft lieber im Einzelhandel einkauft, als in den großen Shopping-Centern oder online, wo es keine Beratung gibt.“ Für Toni Handler von „Tonis Box“, ebenso in der Alpenstadt angesiedelt, war der „Tag der offenen Türe“ (die NÖN berichtete) ein „gelungener Auftakt“, wie er sagt: „Ich sehe dem Weihnachtsgeschäft durchaus positiv entgegen. Nachgefragt werden vor allem Gesellschaftsspiele für die ganze Familie, aber auch Puzzles.“ Auch die „Tonieboxen“ – spezielle Lautsprechersysteme für Kinder – seien beliebt.

