Unterschenkelbruch Verletzter Wanderer in Niederösterreich von Rax gerettet

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Foto: NÖN

E in 50-jähriger Wiener, der sich bei einem Sturz schwer verletzt hatte, ist am Samstag per Hubschrauber von der Rax gerettet worden.