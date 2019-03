Wer sich seit dieser Woche ein Ticket am Ternitzer Bahnhof kaufen will, der steht zumindest bei der Personenkassa vor verschlossenen Türen. Diese wurde laut den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Grund genug für Bürgermeister Rupert Dworak und Landtagsabgeordneten Christian Samwald (beide SPÖ), eine Unterschriftenaktion ins Leben zu rufen. Die ÖVP wiederum ist über den „Alleingang“ der SPÖ erzürnt und will bei so einem wichtigen Thema alle Kräfte bündeln.

Tickets bei Postfiliale erhältlich

Der Schock über die rasche Schließung der Personenkassa am Bahnhof sitzt tief. „Die ÖBB-Reisezentren und Personenkassen sind uns sehr wichtig, da diese den direkten Kundenkontakt entsprechend pflegen können. Genauso wichtig ist jedoch auch eine laufende wirtschaftliche Betrachtung der ÖBB-Standorte. Die ÖBB als Unternehmen sind verpflichtet, wirtschaftlich zu handeln, daher wird es hier zu einer Anpassung kommen“, begründet ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif die Schließung in Ternitz.

Wer auf den direkten Kontakt mit Mitarbeitern aber nicht verzichten möchte, kann sein Ticket zukünftig in der Ternitzer Postfiliale kaufen.

„Als wir 2013 eine Unterschriftenaktion gestartet haben, wurden wir ausgelacht!“Karl Pölzelbauer, ÖVP-Stadtrat

Für die Lokalpolitik ein Zustand, der auf keinen Fall so bleiben soll. Stadtchef Dworak und sein Vize Samwald haben deshalb eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen, bei der man sich gegen die Schließung der Personenkassa ausspricht. „Wir fordern das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, den zuständigen Landesrat der NÖ Landesregierung sowie die ÖBB-Infrastruktur AG vehement auf, die Schließung der Personenkassa am Bahnhof der größten Stadt des Bezirkes rückgängig zu machen“, so der Grundtenor.

Für die Ternitzer ÖVP ist der Alleingang unverständlich. Im Bild: Landtagsabgeordneter Hermann Hauer mit Stadtrat Karl Pölzelbauer und den Gemeinderätinnen Trude Anzenberger und Brigitte Ulreich. Die ÖVP überlegt nun, eine „unabhängige Unterschriftenaktion“ zu starten. | Barta

Eine Aktion, die von der ÖVP grundsätzlich unterstützt wird, über den „Alleingang der SPÖ“ ist man aber nicht erfreut. „Als wir 2013 eine Unterschriftenaktion gestartet haben (damals wurde schon über eine Schließung gesprochen, Anm. d. Red.), wurden wir ausgelacht. Bei so einem Thema ist es wichtig, dass alle an einem Strang ziehen!“, so Stadtrat Karl Pölzelbauer und Landtagsabgeordneter Hermann Hauer (beide ÖVP). Grundsätzlich sei die Volkspartei für diese Aktion, zumindest wenn sie an die richtige Adresse gehen würde: „Das Ministerium und das Land haben damit nichts zu tun. Dafür sind nur die ÖBB zuständig!“

SPÖ-Stadtchef Dworak kann die Kritik nicht verstehen. Die Unterschriftenaktion sei auf keinen Fall ein Alleingang der SPÖ. „Die Aktion des Herrn Stadtrates Pölzelbauer im Jahr 2013 war damals eher eine politische Show, da zu diesem Zeitpunkt eine Schließung nie in Frage gekommen wäre“, kontert der Bürgermeister. Außerdem ginge die Unterschriftenaktion nicht an die falsche Adresse, denn „es ist Tatsache, dass das Land Niederösterreich in vielen Regionen finanzielle Leistungen an die ÖBB vornimmt, um solche Einrichtungen möglich zu machen“, stellt Dworak klar.

Auch für alle weiteren Oppositionsparteien, wie FPÖ, NEOS und Bürgerliste ist klar, dass sie die Schließung der Personenkasse am Ternitzer Bahnhof so nicht hinnehmen werden. „Durch die Schließung der Personenkasse geht der Servicecharakter verloren und das Lösen von Fahrscheinen am Automaten ist oft nicht ganz einfach. Alternative Vertriebskooperationen, etwa mit der Post, bringen nichts“, ist sich NEOS-Mandatar Ilhami Bozkurt sicher.