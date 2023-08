Faschingsgilde Aspang lud zum Grillnachmittag

Ob in der Küche, in der Garderobe, an der Kassa oder auf und hinter der Bühne – damit der „Fasching in Aspang“ alljährlich stattfinden kann, braucht es viele helfende Hände.

Am vergangenen Samstag luden Verschönerungsverein und Faschingsgilde daher alle Helferinnen und Helfer der Traditionsveranstaltung zum Grillfest ins Kolpinghaus ein. Verköstigt von Fleischermeister Hannes Gugerell, konnten dabei auch schon erste Pläne geschmiedet werden – für den 40. „Fasching in Aspang“ 2024.