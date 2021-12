Neunkirchen: Kritik aus ÖVP-Reihen am „Fleckerlteppich“

Kein Blatt vor den Mund wegen der neuen Öffnungsregelungen nimmt sich Neunkirchens ÖVP-Finanzstadtrat Peter Teix. Er kritisiert damit auch Entscheidungen aus seiner eigenen Partei: „Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ich nicht mehr alles akzeptieren bzw. mittragen muss. Die Pandemie ist schlimm und Hut ab vor allen Entscheidungsträgern, die nicht gerade angenehme Aufgaben lösen müssen. Aber wozu wir in einem Land mit acht Millionen Einwohnern eine Bundesregierung haben, wenn dann jedes Land seine eigene Entscheidung treffen kann und so ein ‚Fleckerlteppich‘ entsteht, ist ein Weg, der nur Unverständnis hervorrufen kann“, ließ er mit einer Facebook-Meldung seinem Unmut freien Lauf.

„Was soll das!!! Sorry, aber kein Experte wird mir das schlüssig erklären können. Ein Ende der Pandemie werden wir nur gemeinsam schaffen“Peter Teix

Und führte auch gleich ein Beispiel an: In Neunkirchen könne man als Gast am 13. Dezember die Gastronomie nicht aufsuchen, aber im 20 Kilometer entfernten Neudörfl im Burgenland schon. „Was soll das!!! Sorry, aber kein Experte wird mir das schlüssig erklären können. Ein Ende der Pandemie werden wir nur gemeinsam schaffen“, so Teix. Mit dem Nachsatz: „Es reicht mir und ja, ich bin Lokalpolitiker, aber das ist nicht meine Art von Politik.“

ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner verteidigte die Entscheidungen: „Man muss hier auch regionale Besonderheiten berücksichtigen.“ Im Westen sei etwa alles hinter der Landesgrenze während des Lockdowns geöffnet gewesen!“