Eine Messe zu Ehren des Pfarrers in Aspang-Markt

Quasi ein halbes Jahrhundert war Pfarrer Franz Kager untrennbar mit der Pfarre Unter-Aspang verbunden. Ab 1971 betreute er sie durchgehend, parallel dazu kümmerte er sich auch um die Nachbar-Pfarre in St. Peter am Wechsel. Zu Beginn des heurigen Jahres verstarb der Konsistorialrat im 85. Lebensjahr.

Zu Ehren des bekannten Geistlichen komponierte nun Edlitz’ NMS-Direktor Hermann Haider einen Gottesdienst – gemeinsam mit dem Kirchenchor unter der Leitung von Viktoria Konopsiki wurde die Messe am Sonntagvormittag uraufgeführt. Wobei er die Messe nicht nur in memoriam Franz Kager komponierte, sondern auch als Dank an die Pfarrgemeinde anlässlich seines 60. Geburtstages.

„Die ursprüngliche Idee von mir war ja, das einmal in der Pension zu machen“, meint Haider gegenüber der NÖN. Im Zuge der Corona-Zeit habe er das Vorhaben aber schließlich gleich realisiert. Konkret schrieb er in den Weihnachts- und den anschließenden Semesterferien eine klassische lateinische „Missa brevis“. Der Komponist selbst saß dabei übrigens an der Orgel.