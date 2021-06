Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen ermöglichen – zumindest diesen Sommer – einen für viele langersehnten Urlaub.

Die Reisebüros sind dementsprechend vorbereitet und freuen sich über die steigende Reisebegeisterung der Bevölkerung, wie ein NÖN-Rundruf bei den lokalen Tourismusexperten ergab. Markus Waclawek von Schwarzott Reisen berichtet: „Die Leute buchen! Wir haben einen extremen Aufschwung erlebt, vor allem wegen den Lockerungen ab 10. Juni.“

Auch Andreas Erdely von Retter Reisen bemerkt den Drang der Menschen, wieder in den Urlaub zu wollen: „Das Buchungsverhalten hat sich deutlich gesteigert, es schaut gut aus. Die Leute wollen weg und das merkt man.“ Dem stimmt auch Natascha Schweiger-Nemec von Nemec Reisen zu: „Seit vier, fünf Wochen schaut es sehr gut aus. Die Leute wollen einfach weg.“ Wo es diesen Sommer hingeht ist aber unterschiedlich: Zum einen wird viel in Österreich gebucht, wobei Waclawek anmerkt, dass die meisten im Inland selbst buchen und nicht über ein Reisebüro. Zum anderen wird die Möglichkeit genutzt und wieder Urlaub an den europäischen Küsten gebucht. Erdely berichtet beispielsweise vom Klassiker Italien, aber auch von Spanien und Griechenland.

Natascha Schweiger- Nemec von Nemec Reisen. zVg, zVg

Schweiger-Nemec erzählt: „Griechenland ist nach wie vor der Renner, das hat uns auch voriges Jahr gerettet. Wir konnten 70 Prozent der Reisen umbuchen, da hat man gemerkt, wie uns die Kunden die Treue halten.“ Aber auch Fernreisen für den Winter, beispielsweise auf die Malediven, konnte Schweiger-Nemec bereits verkaufen.

Die befragten Touristiker sind sich einig, dass sich die Menschen dieses Jahr sicherer fühlen und auch das Tragen der Maske oder das Risiko einer Quarantäne, als Grund keinen Urlaub zu buchen, kaum mehr ein Thema ist.