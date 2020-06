Mit einer neuen Werbeoffensive für Beherbergungsbetriebe rührt die Tourismusdestination „Wiener Alpen“ die Werbetrommel für einen Urlaub zuhause. Ziel der neu eingerichteten Websites sei es, dass Urlaubs- und Erholungssuchende schnell fündig werden, betont man seitens der Organisation. „Auf beiden Internetplattformen ist das gesamte Nächtigungs- und Beherbergungsangebot der Wiener Alpen – rund 80 Ferienwohnungen und -häuser sowie 300 Nächtigungsmöglichkeiten in Hotels, Pensionisten und Gasthöfe – zu entdecken. Hier werden die Betriebe und ihre Leistungen in den Mittelpunkt gestellt“, so Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP), der sich davon überzeugt zeigt, dass „hier für jeden Gast ein passendes Angebot dabei ist“, wie er ergänzt. Konkret finden sich die Angebote unter www.wieneralpen.at/ferienwohnung sowie www.wieneralpen.at/fruehstueck-am-zimmer .



Auch Picknickangebote sind zu finden

Zusammengetragen wurden aber auch Gastrobetriebe, welche Picknickmöglichkeiten im Grünen anbieten – Angebote hierzu finden sich unter www.wieneralpen.at/picknick. Weitere eingerichtete Adressen lauten www.wieneralpen.at/waldexpedition und www.wieneralpen.at/buckl-zum-berg, welche sich vermehrt den sportlichen Aktivitäten in der Natur annehmen.