Sommer 2022: Neunkirchens Touristiker sind optimistisch

Er steht bald wieder bevor: der Sommer. Und mit ihm beginnt in Österreich auch die Ferienzeit. Doch wo zieht es die Urlauber des Bezirks hin und wie sieht die Buchungslage in den Tourismusbetrieben der Region aus? Die NÖN Neunkirchen startete einen Rundruf und fragte nach.

„Die Leute wollen definitiv hinaus“

Äußerst zufrieden gibt sich Touristiker Bernd Scharfegger aus dem Raxgebiet mit der aktuellen Buchungslage in seinen Betrieben. Sowohl im Individualbereich, als auch im Seminarsektor sehe es „sehr gut“ aus. Und auch diverse Feierlichkeiten, die wegen Corona verschoben werden mussten, werden nun nachgeholt. Der Trend im Sommer liegt für Scharfegger ganz klar auf dem Naturerlebnis. „Die Leute wollen definitiv hinaus“, ist er sich sicher. Während die meisten zu Ostern ans Meer wollten, ist Scharfegger davon überzeugt, dass die Region im Sommer sehr gefragt sein wird. Nicht zuletzt wegen der Teuerungen in den letzten Wochen und Monaten. Er meint, dass die Tourismusziele im Bezirk davon profitieren könnten: „Wir haben Berge, wir haben Wasser und ich glaube, dass wir für das kleine Börserl genügend Angebote bei uns haben.“ Einen kleinen Wermutstropfen gibt es für den Touristiker allerdings: Der Arbeitsmarkt schicke derzeit nicht die Mitarbeiter, die man brauchen würde. „Das wird die große Herausforderung“, so Scharfegger.

„Reservierungen kommen mit schönem Wetter“

„Eher unterdurchschnittlich“ ist laut Hoteldirektor Andreas Zenz die derzeitige Buchungslage im Puchberger Schneeberghof: „Wir sind es gewohnt, dass wir mehr Vorausbuchungen zu dem Zeitpunkt haben, aber die Gäste sind sehr zurückhaltend.“ Vor allem im Seminarbereich müsse man Einbußen hinnehmen. Auch die Reservierungen durch Urlauber bleiben derzeit noch aus: „Vielleicht kommen diese noch mit dem schönen Wetter.“ Für den Sommer erwartet man im Schneeberghof aber wieder einen Aufschwung. „Wir haben es auch in den letzten zwei Jahren gesehen, dass trotz Reiseeinschränkungen und dergleichen die Gäste mehr Inlandsurlaub gemacht haben. Da setzen wir schon darauf, dass das auch heuer wieder so ähnlich eintritt“, hofft der Hoteldirektor.

Auf der Suche nach Mitarbeitern

Die Pandemie hat nicht nur die Tourismusbetriebe im Bezirk hart getroffen, auch die Reisebüros hatten zu kämpfen. „Wobei ich sagen muss, dass wir glücklicherweise viele Reisen unserer Kunden umbuchen konnten und wir so gut über die Pandemie gekommen sind“, erzählt Natascha Schweiger-Nemec vom Reisebüro Nemec. Seit rund einem halben Jahr sieht auch hier die Buchungslange wieder gut aus. „Wir sind fast wieder auf dem Niveau vor der Pandemie“, freut sich die Unternehmerin.

Welche Trends es für den Sommer 2022 gibt?

„Fernreisen sind schon sehr gut gegangen. Durch die Pandemie haben die Leute Geld gespart. Viele zieht es zum Indischen Ozean. Destinationen wie die Türkei oder Ägypten sind auch wieder gefragt“, so die Expertin. Rettungsanker in den letzten Corona-Sommern waren aber definitiv Griechenland und Österreich. „Wir konnten 70 Prozent umbuchen! Dafür bekamen wir auch den ‚Mutmacher-Preis‘ der Wirtschaftskammer“, zeigt sich Schweiger-Nemec stolz. Sie ist zudem – wie auch der Tourismusbereich – auf der Suche nach Personal aus der Reisebranche.

