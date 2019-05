Ein beginnender Waldbrand im Bereich der Südbahn/Hundeabrichteplatz Neunkirchen rief gegen 12.20 Uhr am Donnerstag die Feuerwehren Neunkirchen Stadt und Neunkirchen Peisching auf den Plan.

Unter Einsatz mehrerer Rohre konnte der Brand rasch abgelöscht werden. Erst am 21. April musste die Stadtfeuerwehr Neunkirchen zu einem Waldbrand bei der selben Einsatzadresse ausrücken. Aufgrund der Regenfälle der letzten zwei Tage hielt sich der heutige Schaden allerdings in Grenzen und war bei weiten nicht so groß wie das letzte mal.

Die Brandursache ist unbekannt.