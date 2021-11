Gündungsversammlung NÖ. Senioren in Gloggnitz abgehalte

Der Seniorenbund Gloggnitz im Teilbezirk und Stadt gründete einen Verein offen für alle, die sich für unsere Arbeit und unsere Aktivitäten interessieren. Der Seniorenbund bleibt dabei parallel als Säule der Demokratie in seiner Organisation aufrecht. Eine politische Einflussnahme wird es zum Verein in keinster Weise geben.

Der Verein allein verfolgt den Zweck den Interessen und Neigungen der Senioren zu dienen um ihnen den Lebensabend so angenehm wie möglich gestalten zu helfen. Im Programm stehen Ausflüge, Theater und Konzertbesuche, Feiern, Veranstaltungen etc.

Als nächstes geplant sind die Besuche eines Neujahrskonzertes, der Musicals Anatevka und Hello Dolly sowie der Oper La Traviata.

Am 20. Oktober 2021 wurde der komplette Vorstand des Vereines der „Senioren“ im Teilbezirk Gloggnitz sowie in der Stadtgruppe Gloggnitz gewählt. Als Obmann in der Stadt Gloggnitz und im Teilbezirk Gloggnitz wurde einstimmig Helmut Prudic gewählt.

Als Stellvertreter wurden im Teilbezirk Michael Eder aus Payerbach und Heinz Pauser aus Schottwien gewählt. Für die Stellvertreter in der Stadtgruppe Gloggnitz kandidierten Poldi Aigner, Hans Kohl und Walter Zwarnig und wurden wie alle übrigen Funktionäre des Vereines einstimmig gewählt.